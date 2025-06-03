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Trabzon şehir merkezinde yollar dereye döndü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.Yağış sonrası şehir merkezinde birçok yol, kavşak, alt geçit ve dal-çık sular altında kalırken, il merkezinde su baskınları, toprak kayması ve seller yaşanıyor.

Trabzon şehir merkezinde yollar dereye döndü
Çiğdem Sevinç

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış sonrası şehir merkezinde birçok yol, kavşak, alt geçit ve dal-çık sular altında kalırken, il merkezinde su baskınları, toprak kayması ve seller yaşanıyor. Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, Karşıyaka mahallesi Piri Reis caddesi ise adeta dereye döndü. Yamaçtan gelen su, çamur ve taş parçaları yolu tamamen kaplarken, yol ulaşıma kapandı. Mahalledeki ahırlar ve kümseler de bu selden payını alırken, çok sayıda hayvan telef oldu, mahalle sakinleri yetkililere tepki gösterdi. Bölgedeki afetin boyutu ise havadan görüntülendi.

Ortahisar ilçesinde Tabakhane Köprüsü’nün olduğu alanda oluşan su birikintileri de vatandaşların zor anlar yaşamasına neden olurken, çevredeki esnaflar duruma tepki gsöterdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise il genelindeki çok sayıda su baskını ihbarına yetişmeye çalışıyor.

(İHA)

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Trabzon
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