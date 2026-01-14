HABER

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açılıyor

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai harcarken, bu kapsamda 122 personel ve 100 iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor.

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açılıyor 1

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Hayrat'ta 2, Çaykara'da 4, Araklı'da 12, Arsin'de 6, Sürmene'de 4 ve Köprübaşı'nda 6 olmak üzere toplam 34 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açılıyor 2

Kaynak: İHA

