HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trabzon’da kazaya davetiye çıkartan yollar ve sürücüler araç kameralarına yansıdı

Trabzon’un Araklı ilçesinde kazaya davetiye çıkartan Araklı-Bayburt yolu ile Karadeniz sahil yolundaki sürücünün tehlikeli sürüş anları araç kameralarına yansıdı.Trabzon-Araklı-Bayburt yolu her gün yeni bir tehlikeyle gündeme geliyor.

Trabzon’da kazaya davetiye çıkartan yollar ve sürücüler araç kameralarına yansıdı

Trabzon’un Araklı ilçesinde kazaya davetiye çıkartan Araklı-Bayburt yolu ile Karadeniz sahil yolundaki sürücünün tehlikeli sürüş anları araç kameralarına yansıdı.

Trabzon-Araklı-Bayburt yolu her gün yeni bir tehlikeyle gündeme geliyor. Ağır tonajlı araçların denetim azlığı nedeniyle bu güzergâhı tercih etmesi, riski daha da artırıyor.

Trabzon’da kazaya davetiye çıkartan yollar ve sürücüler araç kameralarına yansıdı 1

Rampalardan hızla inen tırlar, özellikle keskin virajlarda şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Son olarak kazaya ramak kala yaşanan bir an, bir aracın kamerasına yansıyarak tehlikeyi gözler önüne serdi.
Yine Araklı’da, bu kez ilçenin Karadeniz Sahil Yolu geçişinde bir otomobil sürücüsünün kamyon sürücüsüne yaşattığı zor anlar araç kameralarına yansıdı.

Trabzon’da kazaya davetiye çıkartan yollar ve sürücüler araç kameralarına yansıdı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...
Çalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacakÇalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacak

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.