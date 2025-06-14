HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trabzonspor’dan Jandarma Teşkilatı’na anlamlı ziyaret

Trabzonspor yöneticileri ile futbolcuları, Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 186’ncı yılı kapsamında Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Trabzonspor’dan Jandarma Teşkilatı’na anlamlı ziyaret

Trabzonspor, Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 186’ncı yılı kapsamında Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarete, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Öztürk ve Fatih Solak’ın yanı sıra A takım oyuncularından Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Arif Boşluk ve Salih Malkoçoğlu katıldı. Heyet, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ve jandarma personeliyle bir araya geldi. Komutanlık binasını gezen bordo-mavili heyet, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzonspor heyetine çeşitli hediyeler takdim etti. Trabzonsporlu futbolcular da Tuğgeneral Yakın’a üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “186 yıllık köklü geçmişiyle milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görev yapan tüm personeline şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail, İran'a nasıl sızdı? Yıllar önceki itirafı gündemdeİsrail, İran'a nasıl sızdı? Yıllar önceki itirafı gündemde
İsrail-İran gerilim sürüyor! Çatışmada en kötü 5 senaryo: 'ABD savaşa sürüklenebilir'İsrail-İran gerilim sürüyor! Çatışmada en kötü 5 senaryo: 'ABD savaşa sürüklenebilir'

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!

İranlı komutanların özel mesajlaşmalar ortaya çıktı!

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

İsrail’de büyük yıkım! İşte Tel Aviv’den gelen son görüntüler

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

Ali Koç ve Rahmi Koç için görevinden istifa etti!

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

İran ABD'yi mi vuracak? Savaş gemileri geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.