Trafiğe battaniye müdahalesi: Yolu kapatan tıra bakın ne çözüm buldular

Mardin’in Nusaybin ilçesinde buzlanma nedeniyle kayan TIR, yolu trafiğe kapattı. Bölgede görevli trafik polisi, elindeki battaniyeyi TIR’ın lastiklerinin altına sererek aracın yola tutunmasını sağladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi ile Şırnak’ın Cizre ilçesi arasındaki uluslararası İpekyolu’nda, kırsal Çığır ile Katran mahalleleri mevkisinde meydana geldi. Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlanan bir TIR kayarak yolu kapattı.

BATTANİYE SERDİ

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin açılması için çalışma yapan trafik polisi, TIR’ın tekerleklerinin altına battaniye sererek aracın kaymasını önlemeye çalıştı. Bu yöntemi birkaç kez tekrarlayan polis memuru, TIR’ın kontrollü şekilde hareket etmesini sağlayarak aracı yolun sağına çektirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

