Trafiğe çıkması sakıncalı 23 motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde, 20 ekipten oluşan 50 personel ile motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada 1 adet hacizli yakalamalı, 1 adet trafikten men, 6 adet tescilsiz veya hurda, 10 adet şase ve motor bloğu kazıntılı, 5 adet çalıntı motosiklet olmak üzere, toplam 23 motosiklet ele geçirdi. Ayrıca 11 sürücüye idari para cezası uygulanırken 10 şüpheli şahıs hakkında ise, "Suç eşyasını satın almak" ve "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.A.A. (27) isimli şahsın üzerinde 49 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır