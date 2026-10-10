AK Parti'den Suudi Arabistan'a saldırılara "terör eylemi" tepkisi: "Asla kabul edilemez"

AK Parti'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha’daki havalimanlarına düzenlenen saldırılara sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Saldırıları "terör eylemleri" olarak niteleyen Çelik, "Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş Suudi Arabistan’a taziyelerimizi sunıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz."