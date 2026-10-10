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Nobel Barış Ödülü’nü alamayan Trump küplere bindi, Pillay ise tiye aldı: “Biraz daha alkışlarsanız paylaşacağım”

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’nün Navi Pillay’a verilmesine tepki gösterdi. Sekiz savaş bitirdiğini savunan Trump, ödül kararını Norveç için “silinmez bir leke” olarak nitelendirdi. Pillay ise ödülü kazandığını öğrendiği toplantıda “Biraz daha alkışlarsanız ödülü Trump’la paylaşabilirim” diyerek espri yaptı.

Nobel Barış Ödülü’nü alamayan Trump küplere bindi, Pillay ise tiye aldı: “Biraz daha alkışlarsanız paylaşacağım”
Mehmet Hazar Gönüllü

2026 Nobel Barış Ödülü’nün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay’a verilmesi Trump’ın tepkisini çekti. Syracuse kentindeki mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, sekiz savaşı bitirdiğini öne sürerek ödülün kendisine verilmesi gerektiğini savundu. Pillay’ı daha önce duymadığını söyleyen Trump, Norveç’i ve Nobel Komitesi’ni hedef aldı.

NORVEÇ’E “SİLİNMEZ LEKE” ÇIKIŞI

Trump, Nobel kararını “utanç verici” olarak nitelendirdi. Ödülün kendisine verilmemesinin Norveç için silinmez bir leke olduğunu söyledi.

Nobel Barış Ödülü’nü alamayan Trump küplere bindi, Pillay ise tiye aldı: “Biraz daha alkışlarsanız paylaşacağım” 1

PILLAY’DAN TRUMP ESPRİSİ

Pillay ise ödülü kazandığını Almanya’nın Nürnberg kentindeki bir hukuk konferansında öğrendi. Toplantı, Nazi savaş suçlularının yargılandığı binada düzenleniyordu. Pillay, kendisini alkışlayanlara “Biraz daha alkışlarsanız ödülü Trump’la paylaşabilirim” dedi, esprisi salondakileri güldürdü.

Nobel Barış Ödülü’nü alamayan Trump küplere bindi, Pillay ise tiye aldı: “Biraz daha alkışlarsanız paylaşacağım” 2

GAZZE RAPORUNA DA DEĞİNDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesinin eski yargıçlarından Pillay, Gazze’de soykırım yaşandığı sonucuna varan BM soruşturma komisyonuna da başkanlık etmişti. İsrail raporu reddetmişti.

Nobel Komitesi, 85 yaşındaki hukukçunun barış ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çalışmalarını ödüllendirdi.

Nobel Barış Ödülü’nü alamayan Trump küplere bindi, Pillay ise tiye aldı: “Biraz daha alkışlarsanız paylaşacağım” 3

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Donald Trump Nobel Ödülü
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