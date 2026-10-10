Nobel Barış Ödülü’nü alamayan Trump küplere bindi, Pillay ise tiye aldı: “Biraz daha alkışlarsanız paylaşacağım”

2026 Nobel Barış Ödülü’nün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay’a verilmesi Trump’ın tepkisini çekti. Syracuse kentindeki mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, sekiz savaşı bitirdiğini öne sürerek ödülün kendisine verilmesi gerektiğini savundu. Pillay’ı daha önce duymadığını söyleyen Trump, Norveç’i ve Nobel Komitesi’ni hedef aldı.

NORVEÇ’E “SİLİNMEZ LEKE” ÇIKIŞI

Trump, Nobel kararını “utanç verici” olarak nitelendirdi. Ödülün kendisine verilmemesinin Norveç için silinmez bir leke olduğunu söyledi.

PILLAY’DAN TRUMP ESPRİSİ

Pillay ise ödülü kazandığını Almanya’nın Nürnberg kentindeki bir hukuk konferansında öğrendi. Toplantı, Nazi savaş suçlularının yargılandığı binada düzenleniyordu. Pillay, kendisini alkışlayanlara “Biraz daha alkışlarsanız ödülü Trump’la paylaşabilirim” dedi, esprisi salondakileri güldürdü.

GAZZE RAPORUNA DA DEĞİNDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesinin eski yargıçlarından Pillay, Gazze’de soykırım yaşandığı sonucuna varan BM soruşturma komisyonuna da başkanlık etmişti. İsrail raporu reddetmişti.

Nobel Komitesi, 85 yaşındaki hukukçunun barış ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çalışmalarını ödüllendirdi.