Panama'da deprem! Canlı yayında yakalandılar, tsunami uyarısı yapıldı

Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı verildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, halka sakin kalma çağrısında bulundu.

Mulino, ilgili kurumların depremin etkilerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdüğünü belirterek, depremin panik, korku ve kargaşaya yol açacak şekilde kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Ulusal basına göre, Panama'nın güneyinde yerel saatle 12.56'da 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yerel makamlar ve acil durum ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL

ülkenin en önemli hava ulaşım merkezi olan Tocumen Uluslararası Havalimanı, şiddetli depremin ardından tüm uçuş operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, acil durum ve güvenlik protokollerinin derhal devreye sokulduğu, pist ile terminal binalarındaki güvenlik ve altyapı kontrolleri tamamlanana kadar tesislerin tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi.

Yayımlanan resmi duyuruya göre, havalimanı yetkilileri tarafından belirlenen acil durum planı kapsamında yolcular tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı.

Tocumen Uluslararası Havalimanı yönetimi daha sonra yaptığı açıklamada ise uçuşların terminal binaları ve kontrol kulesindeki güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden başlayacağını duyurdu.

İlk incelemelerde yapısal hasar veya yaralanma tespit edilmediği belirtilirken, yolculara uçuşlarıyla ilgili duyuruları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Panama'da bir otobüs terminalinde 7.7'lik deprem anı böyle görüntülendi https://t.co/EnpA3tZ2PC — Mynet (@mynet) October 9, 2026

"BÜYÜK BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama ve Vietnam ziyaretlerinin ardından ülkesine dönüp sarsıntıdan en çok etkilenen kentlerden Penonome'yi ziyaret etti.

Mulino, bazı kara yollarının tamamen çöktüğünü belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz felaket büyük. Tamamen çökmüş kara yollarımız var. Şimdilik buradayız; bakacağız, umarım hava şartları izin verir de depremin merkez üssü olan Tonosi’ye gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

KAMU KURUMLARI KAPATILDI, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yağmur yağışına dikkati çeken Mulino, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Panama hükümetinin tüm dayanışma desteği sahadadır. Bu durumda ihtiyaç duyulan her şey; su, çocuklar ve yaşlılar için malzemeler ve insanları yerleştirebilmek için çadırlar dağıtılıyor. Kamudaki tüm resmi kurumların kapatılması talimatını verdim. Eğitim Bakanlığı da ülke genelindeki tüm okullarda dersleri askıya aldı. Hastaneler, kiliseler ve bir okulun ciddi şekilde etkilendiğini biliyoruz. Bakalım, umalım ki her şey iyiye gitsin."

Sağlık Bakanı Fernando Boyd da en fazla hasarın Cocle, Los Santos ve Herrera eyaletlerinde meydana geldiğine işaret etti.

"KARADAN ULAŞIM TAMAMEN KESİLDİ"

Los Santos eyaletindeki Tonosi beldesiyle ulaşımın tamamen kesildiğini vurgulayan Boyd, "Karadan ulaşım imkansız olduğu için havadan nasıl ulaşabileceğimizi görmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Santiago şehrinde bir spor programının yorumcuları depreme canlı yayında yakalandı. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.