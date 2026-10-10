HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Araçtaki çocuklara aldırmadan ateş açtı! Esenyurt'ta trafik magandası dehşeti kamerada

İçerik devam ediyor

Esenyurt'ta 10 ve 14 yaşındaki kardeşlerini araçla okula bırakmakta olan Yusuf Enis Güler'le trafikte tartışan magandanın saçtığı dehşet kameraya yansıdı. İddiaya göre "Burada yol mu verilir?" diye tepki gösteren şahıs, karşılıklı küfürleşme sonrası içindeki çocuklara aldırmadan seyir halindeki araca ateş açtı. Çocukların çığlıklarıyla korku dolu anlar kameraya yansıdı.

51 yaşındaki H.Ö. isimli şahıs trafikte 3 kardeşe kabus yaşattı. İddiaya göre okul önünde yayalara yol veren araç sürücüsü Yusuf Enis Güler'e "Burada yol mu verilir?" diye çıkışan şahıs, tartışma sonrası araca ateş açtı. Şahıs çok geçmeden yakalanırken evinde yapılan aramada havalı tabanca, tabanca fişeği ve bıçak bulundu.

YOL VERDİ DİYE KÜFREDİP PEŞİNE TAKILDI

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Yusuf Enis Güler isimli kişi, sabah saatlerinde biri 10, diğeri ise 14 yaşındaki kız kardeşlerini otomobili ile okula götürdüğü sırada cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen iki çocuğa yol vermek için durakladı. O sırada arkadan gelen 51 yaşındaki H.Ö isimli şahıs, Güler’e korna çalarak küfür etti. İddiaya göre şahıs, Güler’in de kendisine karşılık vermesi üzerine camdan silahını göstererek tehditler savurdu. Güler, otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada peşine takılan saldırgan, içerisinde iki çocuk olduğu halde kovaladığı otomobile ateş açtı.

Araçtaki çocuklara aldırmadan ateş açtı! Esenyurt ta trafik magandası dehşeti kamerada 1

ÇOCUKLARA ALDIRMADAN OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI

Aracın bagajına ve arka camına kurşun isabet ederken, Güler ise o korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Yusuf Enis Güler’in saldırgan şahıstan can havliyle kaçmaya çalışırken otomobiline kurşun isabet ettiğini söylediği anlar yer aldı.

Araçtaki çocuklara aldırmadan ateş açtı! Esenyurt ta trafik magandası dehşeti kamerada 2

51 YAŞINDAKİ H.Ö GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 51 yaşında olduğu öğrenilen H.Ö isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada bir adet havalı tabanca, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve iki adet bıçak bulundu. Şahsa silahlı tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

Araçtaki çocuklara aldırmadan ateş açtı! Esenyurt ta trafik magandası dehşeti kamerada 3

"ARKAMDAN İKİ EL ATEŞ ETTİ"

Yusuf Enis Güler yaşadığı o anları şöyle anlattı:
"Her sabah olduğu gibi kardeşlerimi okula götürüyordum. Her zaman geçtiğim güzergahtan geçiyordum. Okulun önünden geçerken çocuklara yol verdim. O sırada arkadaki kornaya bastı. Yaya geçidi yoktu. Biraz ileride vardı. Arkamdaki de uzun süre kornaya bastı. Ardından ‘ Burada yol mu verilir’ diyerek küfürler etti. Ben de karşılık verdim. Ben küfür ederek cevap verince aracını önüme kırarak silahını çıkardı. Ben ateş edeceğini düşünmedim. Silahını çıkarınca aracın yanından devam ettim. Baktım ki peşimi bırakmıyor. İlerideki ara sokağa attım kendimi. Ara sokağa girdiğinde arkamdan peş peşe iki el ateş etti. Ateş ettikten sonra kaçtım.

Araçtaki çocuklara aldırmadan ateş açtı! Esenyurt ta trafik magandası dehşeti kamerada 4

Sonra peşimi bıraktı. O sırada arkada birisi 10, diğeri 14 yaşında kardeşlerim vardı. Biri arka koltukta oturuyordu. Onları görmesine rağmen ateş açtı. Sonrasında hemen aşağıdaki kavşaktan yukarı çıktım. O şahsı da gördüm. Plakasını da alarak polis ekiplerini aradım. Yaklaşık yarım saat içerisinde şahsı yakaladılar."

Araçtaki çocuklara aldırmadan ateş açtı! Esenyurt ta trafik magandası dehşeti kamerada 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Tsunami uyarısı...7,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Tsunami uyarısı...
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladıBir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.