Trafiğe kapatıldı! İstanbullular dikkat: FSM Köprüsü'nün açılacağı saat belli oldu

Tour de France'ın yol bisikleti resmi amatör serisi L'Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı İstanbul'da yapılıyor. 112. kez düzenlenen bisiklet yarışı Beykoz Spor Ormanı'ndan başladı. Bisiklet yarışına katılanlar Anadolu ve Avrupa yakası arasında uzanan parkur boyunca pedal çevirecek.
Diğer yandan bisiklet turu nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Kavacık ayrımı trafik polisi ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte ise araçlar için alternatif güzergah Levent yönü olarak belirlendi. Trafik polislerinin köprü istikametini trafiğe kapatarak önlem aldığı görüldü.
Bisiklet turu süresince trafiğe kapalı kalacak yollar aşağıdaki gibi sıralandı:
FSM Köprüsü-TEM Seyrantepe-RAMS Park Stadı
Beykoz Spor Ormanı
Küçüksu Caddesi
O-2 Çevreyolu
Kavacık kavşağı
Yeni Riva Yolu
Şehit Sinan Eroğlu Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
Polonezköy Yolu
Fatih Sultan Caddesi
Kazım Karabekir Caddesi
Şehit Cengiz Caddesi
Şehit Aziz Caddesi
Beykoz Caddesi
Erguvan Sokak
Köyiçi Caddesi
Aşağı Mahalle Caddesi
Şile Caddesi
Karakiraz Yolu
Kömürlük Yolu
Alemdağ Şile Yolu
Ömerli Caddesi
Sırapınar-Ömerli Yolu
Sırapınar-Hüseyinli Yolu
Ayazma-Hüseyinli Yolu
Çengeldere Caddesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi
(DHA)
