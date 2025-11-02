Trafiği birbirine kattı, araçların üzerine atladı, cam kırdı

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçerek kendini araçların üzerine attı. Şahsın bir otomobilin camını kırdığı, üzerindeki giysileri çıkarıp etrafa saçtığı öğrenildi.

Olay karşısında şaşkınlığa uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisleri gören şahıs, ellerini kaldırarak onlara doğru yaklaştı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın bu davranışı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır