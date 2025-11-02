HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trafiği birbirine kattı, araçların üzerine atladı, cam kırdı

Erzurum’un Horasan ilçesinde Sanayi Kavşağı’nda trafikte bekleyen sürücüler, akılalmaz bir olaya tanık oldu.

Trafiği birbirine kattı, araçların üzerine atladı, cam kırdı

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçerek kendini araçların üzerine attı. Şahsın bir otomobilin camını kırdığı, üzerindeki giysileri çıkarıp etrafa saçtığı öğrenildi.
Olay karşısında şaşkınlığa uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisleri gören şahıs, ellerini kaldırarak onlara doğru yaklaştı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın bu davranışı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trafiği birbirine kattı, araçların üzerine atladı, cam kırdı 1Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da dağlık alanda mahsur kalan Ukraynalı kadın kurtarıldıAntalya’da dağlık alanda mahsur kalan Ukraynalı kadın kurtarıldı
Tokat'ta dağlık alanda traktör devrildi, sürücü hayatını kaybettiTokat'ta dağlık alanda traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.