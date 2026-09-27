Trafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılar

Ortahisar ilçesinde dün akşam Kanuni Bulvarı üzerinde trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürüp çevreye rahatsızlık veren araçları takibe alan trafik ekipleri, Karşıyaka Viyadüğünde söz konusu araçları durdurdu. Yapılan uygulamada konvoydaki 40 araç sorgulanarak kontrol edilirken, 6 abart egzozlu araca toplam 96 bin TL idarra cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilerek çekiciler ile otoparka çekilirken,

7 modifiyeli/kesik yaylı araca 7 bin TL cezai işlem uygulandı. Araçların mevzuata uygun hâle getirilmesi amacıyla sürücülerine 7 gün süre verildi. Yapılan uygulama nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği yaşandı, uzun kuyruklar oluştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır