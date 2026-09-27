Trafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılar

Ortahisar ilçesinde dün akşam Kanuni Bulvarı üzerinde trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürüp çevreye rahatsızlık veren araçları takibe alan trafik ekipleri, Karşıyaka Viyadüğünde söz konusu araçları durdurdu.

YER,TRABZON: TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

Yapılan uygulamada konvoydaki 40 araç sorgulanarak kontrol edilirken, 6 abart egzozlu araca toplam 96 bin TL idarra cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilerek çekiciler ile otoparka çekilirken, 7 modifiyeli/kesik yaylı araca 7 bin TL cezai işlem uygulandı.



CEZADAN KURTULAMADILAR

Araçların mevzuata uygun hâle getirilmesi amacıyla sürücülerine 7 gün süre verildi. Yapılan uygulama nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği yaşandı, uzun kuyruklar oluştu.





Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır