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Trafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılar

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan uygulamada 40 araç sorgulandı, 6 abart egzozlu araca toplam 96 bin lira, 7 kesik yaylı araca lira ceza kesildi.

Trafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılar

Ortahisar ilçesinde dün akşam Kanuni Bulvarı üzerinde trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürüp çevreye rahatsızlık veren araçları takibe alan trafik ekipleri, Karşıyaka Viyadüğünde söz konusu araçları durdurdu.

Trafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılar 1

YER,TRABZON: TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

Yapılan uygulamada konvoydaki 40 araç sorgulanarak kontrol edilirken, 6 abart egzozlu araca toplam 96 bin TL idarra cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilerek çekiciler ile otoparka çekilirken, 7 modifiyeli/kesik yaylı araca 7 bin TL cezai işlem uygulandı.
Trafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılar 2

CEZADAN KURTULAMADILAR

Araçların mevzuata uygun hâle getirilmesi amacıyla sürücülerine 7 gün süre verildi. Yapılan uygulama nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği yaşandı, uzun kuyruklar oluştu.
Trafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılar 3
Trafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılar 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon trafik cezası
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