Trafik cezası kaç günde sisteme düşer, nasıl sorgulanır? Trafik cezası ne zaman e-Devlet'e yansır? Trafik cezası sorgulama

Kişilerin can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek için trafik kuralları oluşturulmuştur. Trafik kanununa göre düzenlenen bu kurallar doğrultusunda trafikte seyir halinde olan araçların güvenli bir şekilde akmasını sağlamak ve trafik kazalarını önlemek hedeflenmiştir. Bu kurallara uymayan araç sürücülerine çeşitli cezalar uygulanır. Cezalar, ihlal edilen kurala, kuralın ne kadar ve hangi oran ile ihlal edildiğine gibi durumlara bağlı olarak verilmektedir. Uygulanan kanuni yaptırımların biri de bu trafik cezalarıdır. Bazı cezalar para cezası iken bazı cezalar hapis cezasına kadar varabilmektedir.

Çeşitli trafik cezalarına göre araç sürücülerinin alacakları ceza ya da para cezası aldılarsa ödeyecekleri paranın tutarı farklılık gösterebilir. Kuralın ihlaline göre bu ceza türleri ve tutarları genellikle trafik hız aşımı cezaları, trafik kazası cezaları ya da trafik radar cezaları olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Alınan cezalar genel olarak: Yüksek ses sistemi cezası, kırmızı ışıkta geçme kuralını ihlal edenlere kesilen cezalar, dönülmemesi gereken yerden U dönüşü yapma cezası, emniyet şeridini lüzumsuz kullanma cezası, yanlış yer park etme cezası, ehliyetsiz araç kullanma cezası gibi çeşitli başlıklar altında sınıflandırılır.

Trafik cezası kaç günde sisteme düşer? Trafik cezası ne zaman e-Devlet'e düşer?

İhlal edilen kurala göre Trafik Kanunları doğrultusunda kesilen trafik cezaları belli bir süre içinde otomatik olarak sisteme düşmekte ve görüntülenebilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Trafik ekipleri yetkisi ile kesilen cezalar cezanın türüne göre sisteme belli süreler içinde düşerler. Bu durumlardan bazıları şunlardır:

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) aracılığı ile kesilen cezalar 3 ya da 7 gün içinde direkt olarak sisteme düşer.

Radar ve hız aşımı tespit cezaları 1 hafta ya da 2 hafta arasında sisteme düşer.

Sürücüye elden verilen ve anlık kesilen cezalar o anda sisteme işlenir.

Plaka için yazılan cezalar 7 veya 15 gün içinde sisteme otomatik olarak düşer.

Tüm trafik cezaları belirtilen süreler içinde sisteme düşebilmektedir. E-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilir ve görüntülenebilir hale gelir. Birkaç adımda e-Devlet portalı üzerinden ya da Emniyet Müdürlüğü ya da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden de trafik cezaları konusunda bilgi alınabilmektedir.

Trafik cezası nasıl sorgulanır?

Genel olarak eğer anlık olarak kesilen ve anında otomatik olarak sisteme düşen ceza durumu yoksa en çok 3 gün ya da 15 gün içinde sisteme düşmektedir. Birçok işlem gibi artık resmi işlemler de uzun bir süredir internet üzerinden yapılabilmektedir. E-Devlet sistemi tüm resmi kurum ve kuruluşlara ait internet sitelerini ya da mobil uygulamaları tek bir portal üzerinde toplayan bir sistemdir.

Trafik cezaları da e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Bunun için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır: