HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafik denetimini görünce anayolda geri geri kaçtı, motorize polis yakaladı

Samsun’da trafik denetimini gören yabancı uyruklu sürücü, uygulamaya yakalanmamak için otomobiliyle ana yolda geri geri kaçmaya çalıştı. Diğer sürücüleri tehlikeye atan şahıs, motorize polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken, ehliyetsiz ve kimliksiz olduğu ortaya çıktı.

Trafik denetimini görünce anayolda geri geri kaçtı, motorize polis yakaladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen çok sayıda sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetim sırasında farklı bir olayda yaşandı. Denetim noktasını gören 55 ABV 900 plakalı Tofaş otomobilin sürücüsü M.C., uygulamaya girmemek için ana yol üzerinde geri geri ilerlemeye başladı. Trafikteki diğer araçları tehlikeye düşüren sürücüyü fark eden motorize polis ekipleri peşine düştü.
Bir süre geri geri ilerleyen sürücü, aracını park ediyormuş izlenimi vererek otomobilden inip uzaklaşmak istedi. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.C.’nin yapılan kontrollerinde sürücü belgesinin bulunmadığı, Afganistan uyruklu olduğu için yanında kimlik taşımadığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi.

Sürücüye, kimlik bulundurmamak, emniyet kemeri takmamak ve ana yolda geri geri giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanırken, başka bir kişi adına kayıtlı olan otomobil ise sürücünün ehliyetsiz olması nedeniyle çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Trafik denetimini görünce anayolda geri geri kaçtı, motorize polis yakaladı 1

Trafik denetimini görünce anayolda geri geri kaçtı, motorize polis yakaladı 2

Trafik denetimini görünce anayolda geri geri kaçtı, motorize polis yakaladı 3

Trafik denetimini görünce anayolda geri geri kaçtı, motorize polis yakaladı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'nun kaos planı! Eski başbakan her şeyi anlattıNetanyahu'nun kaos planı! Eski başbakan her şeyi anlattı
İstanbul'da levrek en çok tüketilen balık olduİstanbul'da levrek en çok tüketilen balık oldu

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.