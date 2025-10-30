HABER

Trafik ihlali yapanlar tek tek tespit edildi: Hedef ‘sıfır’ can kaybı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, denetimlere hız verdi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada trafikte hedefin sıfır can kaybı olduğu bildirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, jandarma sorumluluk sahası içinde kalan karayollarında hem karadan hem dron marifeti ile havadan denetimlerini arttırdı. Trafikte sıfır can kaybını hedefleyen jandarma ekipleri, yapılan hataları kameralarla kayıt altına almaya başladı.

"HEDEF ‘SIFIR’ CAN KAYBI"

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek maksadıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edilmektedir. 2. Trafikte "0" can kaybına ulaşmak için denetimlere etkin şekilde devam edilecektir" denildi.

(İHA)

30 Ekim 2025
30 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
