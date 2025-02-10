Trafik ışıkları neden kırmızı, sarı ve yeşil renkleri kullanır? Renklerin gizemi

Trafikte araç kullanan insanların belli başlı kurallara uyması kazaların yaşanmaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kurallardan biri trafik ışıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere trafik ışıklarında kırmızı, yeşil ve sarı olmak üzere toplamda 3 farklı renk kullanılmaktadır. Her bir trafik ışığı renginin kendine özgü manası mevcuttur. Özellikle bu renklerin neden kullanıldığı konusu ise araştırılan konulardan biridir.

Trafik ışıkları neden kırmızı, sarı ve yeşil renkleri kullanır?

Trafikte araç kullananların uyması gereken zorunlu kurallardan biri trafik ışıklarıdır. Kırmızı, sarı ve yeşil renklerden meydana gelen trafik ışıklarının her birinin ayrı bir manası vardır. Kırmızı ışık araçların durması için yanarken yeşil ışık ise geçmeleri için yanmaktadır. Sarı ışık da araçları uyarmak amacı ile kullanılmaktadır.

Trafik ışıkları çoğu kişinin bildiğinin aksine ilk kez motorlu taşıtlar için belirlenmemiştir. 1830’lu senelerde bu ışıklar demiryollarında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca renkler bilinen sarı, yeşil ve kırmızı yerine farklı renkleri içermiştir. Demiryollarında kullanıldığı dönem yeşil, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 trafik ışığının kullanımı tercih edilmiştir. Bunlardan kırmızı olan günümüzde de “dur” manasını taşırken beyaz ışık ise “geç”, yeşil ışık ise “ikaz” niteliğinde kullanılmıştır.

Ancak bu üç trafik ışığından beyaz renkli ve geç manasını taşıyan ışık, etrafta başka ışıkların varlığından kaynaklı insanlar tarafından çok karıştırılmış ve karışma neticesinde ciddi kazalar meydana gelmiştir. Bu kazaların engellenmesi için trafik ışıklarında değişime gidilmiş ve beyaz ışık yerine yeşil ışık seçilmiştir. Demiryollarında kullanıldığı zaman yeşil ışık “ikaz” niteliğine sahipken günümüzde ise sarı ışık “ikaz” olarak kabul edilmiştir.

Trafik ışıklarında kullanılan renklerin gizemi nedir?

Trafik ışıklarının kullanımı çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. İlk önce demiryollarında kullanılan bu lambalar, karayollarında ise yeşil ve kırmızı ışık olarak kullanılmış ve sonrasında sarı ışık ilave edilmiştir.

Trafik ışıklarında kullanılan her bir renk farklı bir durumu temsil etmektedir. Trafikte araçlar kırmızı ışık yandığında belirli bir süre beklemektedir. Sarı ışık yandığında ise hareket etmek için hazır ola geçmektedir. Yeşil ışık yandığında ise araçlara “geç” uyarısı verilmektedir. Bu 3 rengin de kendine has birtakım özellikleri bulunmaktadır. Renkler genel olarak güven, sakinlik, yaratıcılık, sevgi gibi çeşitli duyguları simgelemektedir.

Trafik ışıklarında kullanılan renkler de tıpkı bu duygular gibi farklı anlamlar içermektedir. Bu bağlamda trafik ışıklarında kullanılan renklerin gizemi şöyledir: