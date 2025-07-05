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Trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu ölümünün 18. yılında unutulmadı

Amasralı sanatçı Barış Akarsu'nun ölümünün ardından geçen 18 yılda unutulmadı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, genç yaşta hayatını kaybeden sanatçıyı, adının yaşatıldığı parkta andı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu ölümünün 18. yılında unutulmadı

Rock ve Anadolu Rock müziğinin tanınan isimlerinden Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 akşamı Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Barış Akarsu, ölümünün ardından geçen 18 yıla rağmen memleketi Bartın'ın Amasra ilçesinde unutulmadı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu ölümünün 18. yılında unutulmadı 1

SANATÇININ İSMİNİ TAŞIYAN PARKTA ANILDI

Amasra Belediyesi Başkanı Recai Çakır, ünlü sanatçının 18. yıldönümünde sanatçının ismini taşıyan parkta yaptığı açıklamada ile Barış Akarsu'yu andı. Başkan Çakır, "Barış Akarsu'yu rahmetle anıyoruz. Kendisi Amasra'mıza hem adıyla hem temsil ettiği değerler ile ciddi katkısı olan Amasra'mızın adının tanınmasına etkisi olan hala unutamadığımız bir değerimiz. Kendisine rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu ölümünün 18. yılında unutulmadı 2

"AMASRA" İSİMLİ ŞARKISI VE HAZIRLANAN AMASRA KLİBİ PAYLAŞILDI

Ardından Amasra Belediyesi tarafından günün anısına Barış Akarsu'nun memleketini anlattığı "Amasra" isimli şarkısı ve hazırlanan Amasra klibi paylaşıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasra Barış Akarsu anma
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