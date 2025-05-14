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Trafik kazasında oğlu ile birlikte vefat eden öğretmenden geriye sınıfındaki hatıraları kaldı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin sondaj makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında vefat eden anne ile 9 yaşındaki erkek çocuğu toprağa verildi. Hayatını kaybeden genç öğretmenden geriye ise görev yaptığı sınıfındaki hatıraları kaldı.

Trafik kazasında oğlu ile birlikte vefat eden öğretmenden geriye sınıfındaki hatıraları kaldı

Olay, dün öğlen saatlerinde Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 35 yaşındaki sınıf öğretmeni Merve Ünver, rahatsızlanan 9 yaşındaki oğlu Batuhan Üner’i okulundan alarak aracıyla eve getirmek istedi. Ünver idaresindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki sondaj makinesine çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vefat ettikleri belirlenen anne ile oğlunun sıkıştığı yerden çıkarılan cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Vefat eden anne ile oğlu için Etimesgut’ta yer alan Ahi Mesud Söğüt Cami’sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Merve Ünver ile oğlu Batuhan Ünver’in cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

GERİYE HATIRALARI KALDI

Genç öğretmen Ünver’in Sincan’da görev yaptığı Alparslan İlkokulu’ndaki 1-F sınıfı boş kaldı. Ünver’den geriye ise sınıfında isminin yazılı olduğu eşyalarından hatıraları kaldı.

(İHA)

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Öğretmen
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