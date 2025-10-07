HABER

Trafik kazasında otomobil devrildi: 1 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir araç yan yattı. Yaşanan kazada bir kişi yaralandı.



Kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Aşıklar Sokak ile Nehir Sokak kavşağına meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kavşağa geldiğinde M.K. idaresindeki ticari taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle O.A. yönetimindeki araç yan devrildi. Kazada sürücünün aracında yolcu olarak bulunan O.B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



(İHA)

