Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi

Kaza, 15 Kasım günü Manisa’nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Hatice Ünal (24) ile Ali Barut’un bulunduğu araç, önündeki tıra arkadan çarptı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan polislerde Ali Barut olay yerinde şehit olurken, Hatice Ünal ise 14 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit polis memuru Hatice Ünal’ın naaşı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Çankırı’nın Yapraklı ilçesine getirildi. Kavak Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ünal’ın naaşı gözyaşları arasında, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, askeri erkan, protokol üyeleri, şehidin annesi Şerife, babası İbrahim Ünal, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Hatice Ünal’ın Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, Ankara Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezinde polislik eğitimini tamamladığı ve 9 Eylül 2024 tarihinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi. Bekar olan şehit Hatice Ünal’ın Şerife ve İbrahim Ünal çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır