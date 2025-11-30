HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hatice Ünal, memleketi Çankırı’da son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi

Kaza, 15 Kasım günü Manisa’nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Hatice Ünal (24) ile Ali Barut’un bulunduğu araç, önündeki tıra arkadan çarptı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan polislerde Ali Barut olay yerinde şehit olurken, Hatice Ünal ise 14 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Şehit polis memuru Hatice Ünal’ın naaşı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Çankırı’nın Yapraklı ilçesine getirildi. Kavak Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ünal’ın naaşı gözyaşları arasında, aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, askeri erkan, protokol üyeleri, şehidin annesi Şerife, babası İbrahim Ünal, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan, Hatice Ünal’ın Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, Ankara Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezinde polislik eğitimini tamamladığı ve 9 Eylül 2024 tarihinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi. Bekar olan şehit Hatice Ünal’ın Şerife ve İbrahim Ünal çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olduğu belirtildi.

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 1

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 2

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 3

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 4

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 5

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 6

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 7

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 8

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 9

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi 10Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uludağ'a kar yağdı: Çatılar ve pistler beyaz örtüyle kaplandıUludağ'a kar yağdı: Çatılar ve pistler beyaz örtüyle kaplandı
Nesli tehlike altında: Adana'da sarı benekli semender görüldüNesli tehlike altında: Adana'da sarı benekli semender görüldü

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.