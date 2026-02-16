Trafik kurallarına ihlal eden motosikletlilere 113 bin TL ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada trafik kurallarını hiçe sayan 3 motosiklet sürücüsünü gösteren görüntüleri ihbar kabul ederek çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, motosiklet sürücülerine, sürücü belgesiz araç kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak, kırmızı ışık kuralına uymamak ve ters yönde seyir etmek gibi trafik kurallarını ihlalden 113 bin 355 TL cezai işlem uygulandı.

Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarını ihlal ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

