HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trafik kurallarına ihlal eden motosikletlilere 113 bin TL ceza

Gaziantep'te çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği anlar kameraya yansıyan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 113 bin TL cezai işlem uygulandı.

Trafik kurallarına ihlal eden motosikletlilere 113 bin TL ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada trafik kurallarını hiçe sayan 3 motosiklet sürücüsünü gösteren görüntüleri ihbar kabul ederek çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, motosiklet sürücülerine, sürücü belgesiz araç kullanmak, trafikte akrobatik hareketler yapmak, kırmızı ışık kuralına uymamak ve ters yönde seyir etmek gibi trafik kurallarını ihlalden 113 bin 355 TL cezai işlem uygulandı.

Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarını ihlal ettiği anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurtlar karlı arazide böyle görüntülendiKurtlar karlı arazide böyle görüntülendi
Ağrı'da kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştuAğrı'da kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ceza Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Defne Joy Foster'ın annesinden olay iddialar: "Tolga Karel apar topar..."

Defne Joy Foster'ın annesinden olay iddialar: "Tolga Karel apar topar..."

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.