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Trafik kurallarını eğlenerek öğrendiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Trafik Haftası" kapsamında anne şehir merkezlerinde okul öncesi öğrencilere trafik bilinci aşıladı.

Trafik kurallarını eğlenerek öğrendiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki anne şehir merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde miniklere trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafik işaretlerinin önemi eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlatıldı. Trafikte güvenli davranış alışkanlığı kazanmaları hedeflenen çocuklar, çeşitli oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle trafik bilinçlerini pekiştirdi.

Uzmanlar eşliğinde yapılan eğitimlerde çocuklar, trafik kurallarını hem teorik hem de pratik olarak öğrendi. Etkinlikler sırasında kullanılan eğitici materyaller ve interaktif çalışmalar sayesinde minikler keyifli vakit geçirirken önemli bilgiler edindi.

Uygulamalı trafik eğitimi alan minikler, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitimlerin sonunda tüm öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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