Trafik levhalarını temizleyen duyarlı öğrenciye karne günü anlamlı ziyaret

Samsun'da etkili olan son kar yağışı sırasında trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla levhaları temizleyen Hasköy Ortaokulu öğrencisi Kadir Emin Gürsoy, karne günü dolayısıyla polis ekipleri tarafından ziyaret edilerek ödüllendirildi.

Trafik Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, kar yağışı nedeniyle üzeri kapanan trafik levhalarını temizleyerek muhtemel kazaların önüne geçilmesine katkı sağlayan Hasköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kadir Emin Gürsoy'un (12), sergilediği örnek davranış takdir topladı. Gürsoy'un bu duyarlı hareketi üzerine, karne günü vesilesiyle okulda anlamlı bir program düzenlendi.

DUYARLI ÖĞRENCİYE ANLAMLI ZİYARET

Programa, trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı başta olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen emniyet yetkilileri, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekerek, gösterilen duyarlılığın topluma örnek teşkil ettiğini vurguladı.
Etkinlikte, trafik bilinci ve toplumsal sorumluluk anlamında sergiledikleri davranış nedeniyle öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödüller takdim edildi. Öğrenciler ise kendilerini ziyaret eden polis ekiplerine teşekkür ederek, trafik güvenliği konusunda her zaman duyarlı olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yetkililer, bu tür örnek davranışların desteklenmesinin ve genç yaşta trafik bilincinin kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

16 Ocak 2026
16 Ocak 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
