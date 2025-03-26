Trafik magandası bu kez Bayrampaşa'da! Önce sıkıştırdı, sonra silah çekti... "Vur oğlum vur git yat 24 yıl"

Olay, dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen sürücü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu.
Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti.
Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde silahla tehdit edilen şahıs, "Vur vur, vur oğlum vur git yat 24 yıl. Seni beş para etmez kalitesiz adam seni" dedi.
Bunun karşılığında ise silah çeken şahıs, "Ne vuracağım seni" şeklinde yanıt verdi.
(DHA)
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