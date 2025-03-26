Trafik magandası bu kez Bayrampaşa'da! Önce sıkıştırdı, sonra silah çekti... "Vur oğlum vur git yat 24 yıl"

Olay, dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen sürücü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.

DÜŞME TEHLİKESİ YAŞAYAN MOTOSİKLETLİ ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu.

SİLAH ÇEKEREK TEHDİT ETTİ

Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"VUR OĞLUM VUR, GİT YAT 24 YIL"

Görüntülerde silahla tehdit edilen şahıs, "Vur vur, vur oğlum vur git yat 24 yıl. Seni beş para etmez kalitesiz adam seni" dedi.

Bunun karşılığında ise silah çeken şahıs, "Ne vuracağım seni" şeklinde yanıt verdi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır