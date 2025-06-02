HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafik tartışması kanlı bitti! Evine sadece 50 metre kalmıştı: Bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde İsmail Baştuğ (50) evine 50 metre kala, daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı husumetlisi İsmail Doğan'ın (20), bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

Trafik tartışması kanlı bitti! Evine sadece 50 metre kalmıştı: Bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, saat 17.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Karşı Mahalle'de meydana geldi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 1 çocuk babası İsmail Baştuğ, işten çıkıp yürüyerek evine gitmek için yola çıktı. Baştuğ, evine 50 metre kala, peşinden gelen daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı fırıncılık yapan husumetlisi İsmail Doğan, bıçakla saldırdı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan Baştuğ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Doğan da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Baştuğ, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kaçan Doğan da kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin açıklamaAK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin açıklama
Kırşehir'de enerji firmasının deposunda yangınKırşehir'de enerji firmasının deposunda yangın

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen'in anlaşacağı takımı açıkladılar! Yıllık alacağı ücret...

Osimhen'in anlaşacağı takımı açıkladılar! Yıllık alacağı ücret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Beyaz Saray'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Beyaz Saray'dan açıklama

Başkan Tugay canlı yayında spikere sert tepki gösterdi

Başkan Tugay canlı yayında spikere sert tepki gösterdi

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Nur Sena'nın intihar mektubundaydı! Araştırma görevlisi hakkında yeni gelişme

Nur Sena'nın intihar mektubundaydı! Araştırma görevlisi hakkında yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.