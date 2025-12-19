HABER

Trafikte akılalmaz görüntü! Önce yumruk attı sonra tabancayla ateş açtı

Trafikte aracından inerek dehşet saçan magandalara bir yenisi daha eklendi. Mersin’de bir sürücünün trafikte tartıştığı kişilere önce yumruk atıp ardından tabanca ile ateş ettiği anların cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin’de S.İ.’nin 3 ay önce trafikte tartıştığı kişilere önce yumruk atıp ardından tabanca ile ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Eylül’de merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan araç sürücüsü S.İ., tartıştığı başka bir araç sürücüsüne yumruk attı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra aracıyla yanlarından geçerken tabancayla ateş etti. Saldırıya uğrayan araçtakilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şikayetçi olan araçtakilerin saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirlendi. Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde S.İ.’nin önce yumruk attığı ardından aracıyla yanlarından geçerken ateş ettiği yer aldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

