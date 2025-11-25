HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafikte bagajı açık kalan aracın yardımına motosiklet sürücüsü yetişti

Eskişehir’de trafikte bagajı açık bir şekilde seyreden otomobili görüp sürücüsünü uyaran motosiklet kullanıcısı, rica üzerine bagaj kapağını kapatıp yoluna devam ederken, yaşananlar gülümsetti.

Trafikte bagajı açık kalan aracın yardımına motosiklet sürücüsü yetişti

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarında motosikletiyle ilerleyen Kemal Erkaya, trafik ışıklarında bekleyen 26 PS 184 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark etti. Trafikte bagajı açık şekilde ilerleyen aracın yanına yanaşan Erkaya, camı tıklatıp sürücüye uyarıda bulunup kapatabileceğini söyledi.

Trafikte bagajı açık kalan aracın yardımına motosiklet sürücüsü yetişti 1

Durumdan habersiz olan sürücüden onay alan Erkaya, geri geri gelip bagajı kapattı. Yaşananlar kask kamerasına anbean yansırken, olay iki sürücüyü de gülümsetti.

Trafikte bagajı açık kalan aracın yardımına motosiklet sürücüsü yetişti 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandıNazilli’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Aydın merkezli eşzamanlı operasyon: 5 gözaltıAydın merkezli eşzamanlı operasyon: 5 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.