Trafikte bagajı açık kalan aracın yardımına motosiklet sürücüsü yetişti

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarında motosikletiyle ilerleyen Kemal Erkaya, trafik ışıklarında bekleyen 26 PS 184 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark etti. Trafikte bagajı açık şekilde ilerleyen aracın yanına yanaşan Erkaya, camı tıklatıp sürücüye uyarıda bulunup kapatabileceğini söyledi.

Durumdan habersiz olan sürücüden onay alan Erkaya, geri geri gelip bagajı kapattı. Yaşananlar kask kamerasına anbean yansırken, olay iki sürücüyü de gülümsetti.

Kaynak: İHA