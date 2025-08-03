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Trafikte dehşet saçtılar: Yol verme tartışması saldırıya dönüştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışması saldırıya dönüştü.

Trafikte dehşet saçtılar: Yol verme tartışması saldırıya dönüştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafikte yol verme tartışması saldırıya dönüştü. Bir grup, otomobil sürücüsünü darbederek araç camlarını patlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 618. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan servis şoförü durup yolcularını indirdiği esnada trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bir grup, otomobil camlarını patlatarak sürücüyü darbetti. Olay anında araçtan inmeyen sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İhbar üzerine polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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