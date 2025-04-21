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Trafikte drift atarak tehlike saçan 2 Tofaş’a 148 bin TL ceza

Gaziantep’te trafikte drift atarak tehlike saçan Fiat Tofaş marka 2 araca 148 bin TL para cezası verildi, araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafikte drift atarak tehlike saçan 2 Tofaş’a 148 bin TL ceza

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabında Fiat Tofaş marka 2 aracın trafiğe açık yolda drift atarak çekilen görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde trafikte drift yaparak tehlike saçan araçlar tespit edildi. Bahse konu araç sürücülerine ’sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, drift atmak’ suçlarından toplam 144 bin 815 TL idari para cezası uygulandı.

Araçlardan biri ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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