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Trafikte 'emniyet şeridi' tartışması! Kaza yapınca 'görevli araç' iddiasında bulundu... "Ben nereden bileyim senin görevli olduğunu"

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Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da çekildiği belirtilen bir görüntüde emniyet şeridini kullanan aracın, tıra çarptığı görüldü. Kaza sonrası aracında hafif hasar oluşan adam aşağıya indi ve tır sürücüsünün yanına geldi. Tır sürücüsü, adama emniyet şeridinden gidemeyeceğini ve sağdan sollama yapamayacağını söylerken, kazayı yapan adam polis olduğunu belirtip aracın görevli olduğunu söyledi. Sürücü ise bunun üstüne "Ben nereden bileyim senin görevli olduğunu" dedi. Kazayla ilgili olarak sosyal medya ikiye bölündü.

İstanbul'da çekildiği belirtilen bir görüntü hızla sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde bir aracın emniyet şeridini kullandığı ve tırı sağ tarafından geçmeye çalıştığı görüldü.

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EMNİYET ŞERİDİNDEN GEÇERKEN KAZA YAPTI

Tırı geçtiği sırada kaza yapan adam aracından indi ve tırda bulunanların iddiasına göre küfürler savurdu.

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"EMNİYET ŞERİDİNDEN GELEMEZSİN"

Tırda bulunan şahısların, "Niye küfür ediyorsunuz ana avrat. Sen sağımdan gelemezsin, emniyet şeridinden gelemezsin" derken, kaza yapan adam da "Emniyet şeridi, görevli araç, nasıl gelemezsin. Resmi araç polisim ben" dedi.

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"BEN NEREDEN BİLEYİM SENİN GÖREVLİ OLDUĞUNU"

Kaza yapan sürücünün polis olduğunu iddia etmesinin üstüne ise tır sürücüsü, "Ben nereden bileyim senin görevli olduğunu. Terbiyesizlik yapma. Gelemezsin emniyet şeridinden, sağdan gelemezsin. Orası benim kör noktam" şeklinde konuştu.

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Polis olduğunu iddia eden adam, tır sürücüsünü aşağıya çağırdı ama sürücü inmedi. Öte yandan tırda bulunan şahıslar durumu ekiplere de bildirdi. Olayın yayılmasından sonra sosyal medya kullanıcıları ise adeta ikiye bölündü. Kimisi tır şoförüne hak verirken, kimisi de haksız olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza
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