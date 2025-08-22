Trafikte kadın sürücüye dehşeti yaşatmıştı! O maganda yakalandı, Bakan Yerlikaya'dan sert açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın ifadesine göre, Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün yolunu kesen, aracından inerek saldıran ve hakaretler eden şahsa ait görüntüler üzerine harekete geçildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, olaya karışan şahsın S.Y. olduğu belirlendi. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK

Bakan Yerlikaya, şüpheli S.Y.'nin "Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceğini bildirdi.

TRAFİKTE SAYGISIZLIĞA FIRSAT VERİLMEYECEK

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan ve saygısızca araç kullanan, trafikte "şehir eşkıyası" gibi davranan kişilere fırsat verilmeyeceğini vurguladı. "Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar" diyen Yerlikaya, "Trafik bir kültürdür" ifadesini kullandı. Trafik kültürünü hâkim kılmak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

GEREĞİ YAPILDI- TRAFİK SALDIRGANI



Eyüpsultan’da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaretler eden bir şahsa ait görüntüler sosyal medyada yer almıştır.



🔻İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu… pic.twitter.com/2Ew8sz79tx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2025

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kadın sürücüye kabus yaşattı