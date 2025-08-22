HABER

Trafikte kadın sürücüye dehşeti yaşatmıştı! O maganda yakalandı, Bakan Yerlikaya'dan sert açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da bir kadın sürücüye saldıran ve trafiği tehlikeye atan şahsın yakalandığını duyurdu. Bakan, "şehir eşkıyası" gibi davrananlara fırsat verilmeyeceğini belirtti.

Mustafa Fidan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya'nın ifadesine göre, Eyüpsultan'da kamyonetiyle bir kadın sürücünün yolunu kesen, aracından inerek saldıran ve hakaretler eden şahsa ait görüntüler üzerine harekete geçildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, olaya karışan şahsın S.Y. olduğu belirlendi. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK

Bakan Yerlikaya, şüpheli S.Y.'nin "Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceğini bildirdi.

TRAFİKTE SAYGISIZLIĞA FIRSAT VERİLMEYECEK

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan ve saygısızca araç kullanan, trafikte "şehir eşkıyası" gibi davranan kişilere fırsat verilmeyeceğini vurguladı. "Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar" diyen Yerlikaya, "Trafik bir kültürdür" ifadesini kullandı. Trafik kültürünü hâkim kılmak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

22 Ağustos 2025
22 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Eyüpsultan Ali Yerlikaya maganda
