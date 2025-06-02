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Trafikte korna kavgası meydan savaşına döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Edirne'de trafikte korna çalma kavgasında iki grubun birbirlerine bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla saldırması sonucu 2'si bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralanırken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Trafikte korna kavgası meydan savaşına döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Begüm Özkaynak

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan ve otomobilleriyle trafikte ilerleyen iki sürücü arasında korna çalma nedeniyle tartışma yaşandı. Dakikalar sonra birbirlerine bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla saldıran iki grubun kavgası adeta meydan savaşına döndü.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Grup polislerin müdahalesi sonucunda zorlukla ayrıldı.

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10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada ikisi bıçak darbeleriyle olmak üzere yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil trafik kavga
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