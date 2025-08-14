Trafikte ortalık karıştı: 5 kişi çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Trafikte, bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı.

5 KİŞİ ÇEKİÇ, SOPA, TEKME VE YUMRUK DARBELERİYLE BİRBİRLERİNE SALDIRDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişi çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. Kavga bir süre sonra sonlanırken, taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır