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  4. Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

Trafikte sakın bunu yapmayın: Önce ehliyet iptali ardından ise göz doktoru...

13.03.2025 13:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte yeni dönemin detaylarını dün paylaşmıştı. Yeni gelecek düzenlemeyle birçok ihlalde cezalar katlanacak. Bunlardan en dikkat çekeni ise 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların önce ehliyetinin iptal edilmesi ardından ise göz doktoruna gönderilecek olması...

Bakan Yerlikaya dün İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın törende en dikkat çeken değerlendirmesi ise trafikte yeni dönemin başlangıcı olarak nitelendirilebilecek düzenlemeleri açıklaması oldu.

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TRAFİKTE HUZUR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Türkiye genelinde 675 bin personelle ülkenin huzurunu sağlamaya çalıştıklarını belirten Yerlikaya, trafikte huzurun sağlanmasına yönelik de çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bu konuda eğitimden denetime kadar her alanda var olduklarını dile getiren Yerlikaya, Türkiye'de 31,3 milyon motorlu taşıt, 6,3 milyon da motosiklet bulunduğunu belirtti.

Trafikte güvenlik için motosiklet sürücülerine seslenen Yerlikaya, "2019'da 3,3 milyon olan motosiklet sayısı 2024'te 6,3 milyona ulaşmış. Toplam motorlu taşıtların sayısını 2024'te 31,3 milyon ile kapattık, bunların yüzde 20'si, yani her beş araçtan biri iki teker, yani motosiklet." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, ülkedeki motosiklet sayısının 2023'te 2022'ye kıyasla 1 milyon artarak 5,1 milyon, 2024'te ise 1,2 milyon artışla 6,3 milyon olduğunu söyledi.

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TRAFİKTE SAKIN BUNU YAPMAYIN!

Kırmızı ışık ihlali yapanlara uygulanması talep edilen cezalara da değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kırmızı ışıkta geçenlere 2 bin 167 lira cezai işlem uygulanıyordu. 'Bir yıl içinde üç ihlal yapıldığında 30, altı ihlal yapıldığında 45, dokuz ihlal yapıldığında 60 gün sürücü belgesi geri alınıyor.' deniliyor. Biz caydırıcılıkla ilgili taslağımızda kırmızı ışıkta geçmenin cezasını birincisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncüsünde 15 bin ve 30 gün sürücü belgesini alma, dördüncüsünde 20 bin ve 60 gün, beşincisinde 30 bin ve 90 gün, eğer bir yıl içinde 6'ncı defa düşüyorsa ehliyet iptal, rakam da 80 bin lira. Hem de göz doktoruna gönderiyoruz muayene olsun. Yıl 2025, halen kırmızı ışıkta durmamakla ilgili bir ölçüm yaparsak biz bu öz güveni bu şekilde sınamak istiyoruz. Bir yılda 6 kez olduğu zaman ehliyetini alıyoruz, sıfırdan gitsin ehliyetini alsın."

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya trafik
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