Trafikte taksici dehşeti: Önce yanından sıfır geçti, ardından bıçak çekti! Sosyal medyayı ikiye böldü

İstanbul'da trafikte yaşanan dehşet sosyal medyayı ikiye böldü. Motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücü, aniden önüne kıran taksiye tepki gösterdi.

Duruma sinirlenen taksi şoförü ise motosikletin çok yakınından geçerek motosiklet sürücüsüne korku dolu anlar yaşattı.

Bununla da yetinmeyen taksi şoförü daha sonra aracını sağa çekti ve bıçak çekerek tehdit etti. Taksi şoförünün sinir krizi geçirdiği anlar dikkat çekti.

İstanbul'da Havadis adlı sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri taksiciyi kimileri ise motosiklet sürücüsünü haksız buldu.