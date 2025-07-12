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Trafikte taksici dehşeti: Önce yanından sıfır geçti, ardından bıçak çekti! Sosyal medyayı ikiye böldü

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Motosikletle seyir halinde olan sürücü, önüne aniden kıran araca tepki gösterdi. Arkasından gelen taksici ise motosikletin çok yakınından hızla geçip, sonra sağa çekerek bıçakla tehdit etti.

İstanbul'da trafikte yaşanan dehşet sosyal medyayı ikiye böldü. Motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücü, aniden önüne kıran taksiye tepki gösterdi.

Trafikte taksici dehşeti: Önce yanından sıfır geçti, ardından bıçak çekti! Sosyal medyayı ikiye böldü 1

Duruma sinirlenen taksi şoförü ise motosikletin çok yakınından geçerek motosiklet sürücüsüne korku dolu anlar yaşattı.

Trafikte taksici dehşeti: Önce yanından sıfır geçti, ardından bıçak çekti! Sosyal medyayı ikiye böldü 2

Bununla da yetinmeyen taksi şoförü daha sonra aracını sağa çekti ve bıçak çekerek tehdit etti. Taksi şoförünün sinir krizi geçirdiği anlar dikkat çekti.

Trafikte taksici dehşeti: Önce yanından sıfır geçti, ardından bıçak çekti! Sosyal medyayı ikiye böldü 3

İstanbul'da Havadis adlı sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri taksiciyi kimileri ise motosiklet sürücüsünü haksız buldu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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