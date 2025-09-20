HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin camını kırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta, kamyonetin sürücüsü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartışınca önünü kesip yumrukladığı otomobilin camını kırdı. Otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin camını kırdı

Olay, dün, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. Kamyonetin sürücüsü, tartışmanın sonunda otomobilin önünü kesti. Kamyonetten inen sürücü, hakaret ederek otomobilin camını yumruklayıp kırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, daha sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Aracının camı kırılan diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de ahilik haftası kutlamalarıKırşehir'de ahilik haftası kutlamaları
Kayseri'de hafif zirai don bekleniyorKayseri'de hafif zirai don bekleniyor

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.