Trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin camını kırdı

Olay, dün, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü yol verme nedeniyle tartıştı. Kamyonetin sürücüsü, tartışmanın sonunda otomobilin önünü kesti. Kamyonetten inen sürücü, hakaret ederek otomobilin camını yumruklayıp kırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, daha sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Aracının camı kırılan diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)