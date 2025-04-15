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Trafodan kablo çalan hırsıza 8 yıl 4 ay hapis

Şanlıurfa'da girdiği trafo merkezinden 1 milyon TL değerinde bakır kablo çalan M.F. (23), tutuklu yargılandığı davada toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trafodan kablo çalan hırsıza 8 yıl 4 ay hapis

Olay, 2 Ekim 2024'te Evren Sanayi Sitesi ve Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo merkezinde meydana geldi. M.F., levye ile kapısını kırarak içeri girdiği trafo binasında bakır kabloları çaldı. Zararın yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirlendi. Ayrıca hırsızlık olayı nedeniyle 5 bin 177 abone, uzun süre elektriksiz kaldı. Olayın ardından elektrik dağıtım şirketi, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği saptanarak yakalanan M.F. hakkında dava açıldı.

'CİDDİ GÜVENLİK RİSKLERİ DOĞURMAKTA'

'Kamu malına zarar verme' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklu sanık, bugün davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanığa 'Kamu malına zarar verme' suçundan suçundan 2 yıl 1 ay, 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Diğer yandan dağıtım şirketi yetkilileri, enerji altyapısına yönelik müdahalelerin yalnızca maddi zarar vermediğini, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehlikeye attığını vurguladı. Açıklamada, "Şebekeye yapılan bu tür müdahaleler, kesintisiz enerji arzını engellemekte ve ciddi güvenlik riskleri doğurmaktadır. Bu nedenle, hiçbir amaçla enerji altyapısına müdahale edilmemelidir" denildi. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Şanlıurfa
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