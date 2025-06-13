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Trafoya giren fare paniğe neden oldu

Bartın'da elektrik trafosuna giren fare ekipleri alarma geçirdi.

Trafoya giren fare paniğe neden oldu
Melih Kadir Yılmaz

Edinilen bilgiye göre, Bartın Hükümet Caddesi üzerinde bir iş yerinden dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler dumanın kaynağının iş yerinin önündeki trafodan kaynaklandığını tespit etti. Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, olay yerine gelen ve trafoyu açan elektrik şirketi teknik personeli, kabloları kemiren fare nedeniyle yaşanan kısa devre sonucu yangının çıktığını belirledi. Olayda elektrik çarpması ve dumandan zehirlendiği tahmin edilen farenin telef olduğu öğrenilirken, kısa süreli yangın nedeniyle trafoda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından caddede hayat normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın fare trafo
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