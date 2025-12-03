HABER

Traktör altında can pazarı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde köprüden dere yatağına uçan traktörde sıkışan yaşlı adam, vinç yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Karsak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kendisine ait zeytin bahçesinden dönen Ali Durmuş (78), idaresindeki 16 SIS 19 plakalı traktörle köprüden geçtiği esnada yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolünü kaybederek traktörle dere yatağına yuvarlandı. Sürücü Ali Durmuş ters dönen traktörün altında kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Vinç yardımıyla kaldırılan traktörün altından çıkarılan yaralı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Ali Durmuş’un yakınları olay yerinde kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip etti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Traktör altında can pazarı 3

