Traktör ikiye ayrıldı, sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza Kiraz-Beydağ Karayolu, Kaymakçı mevkiinde meydana geldi. Ödemiş istikametine seyir halinde olan B.H. (39) idaresindeki 35 BC 834 plakalı araç, aynı yöne seyir halinde olan Şakir Şeker (73) idaresindeki 19 PA 942 plakalı traktörün sol arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör ikiye ayrılırken, sürücüsü de sürüklendi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde traktör sürücüsü Şakir Şeker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçta yolcu konumunda bulunan ve hafif yaralandıkları belirlenen A.T. (41), M.H. (51) ve E.H. (52) sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücüsü B.H., jandarma ekipleri tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)