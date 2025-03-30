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Traktör ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

30.03.2025 14:21
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Nevşehir’de otomobil ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Traktör ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

Kaza Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Ö. G.’nin (17) kullandığı traktör ile M. D.’nin (41) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Mehmet D. (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan N.S. D. (17), H.N. (10), ve N.D. (38) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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