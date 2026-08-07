Traktör kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün Cide ilçesi Musa köyü Ali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Acar (45) idaresindeki traktör, frenlerinin boşalması neticesinde duvara çarparak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Acar, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası olan Acar’ın cenazesini yarın Cide ilçesine bağlı Kum köyü Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır