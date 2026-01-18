Traktör satışları geçen yıl 50 bin adedin üzerinde oldu

Kredi faizlerinin yüksekliğinin de eklenmesiyle traktör satışlarında 2024’e göre gerileme yaşandı. TÜİK’in geçen yıla ilişkin açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları" istatistiklerine göre, Türkiye’de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralıkta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı yüzde 33,2 azaldı.

Ülkedeki toplam traktör sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla, önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 2 milyon 265 bin 267’den 2 milyon 315 bin 504’e çıktı.

Krediye ulaşım zorluğu ve yüksek faizlerin etkisiyle geçen yıl traktör satışları 50 bin 237’de kaldı.

Traktör pazarı 2024’te 79 bin 117 adet, 2023’te 92 bin 217, 2022’de 68 bin 927 ve 2021’de ise 57 bin 294 adet olarak gerçekleşmişti.

Pazardaki daralma son bir yılda yüzde 36,5 oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır