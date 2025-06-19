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Traktör, trafoya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde traktörün trafoya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Traktör, trafoya çarptı: 2 yaralı

Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Nasırlı köyünden Suvarlı beldesine seyir halinde olan Şinasi Ö. idaresindeki 02 EE 460 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çevre köylerde kısa süreli elektrik kesintisi meydana geldi. Yaşanan kazada traktör sürücüsü Şinasi Ö. ile yolcu olarak bulunan Barış Ö. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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