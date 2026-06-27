HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Akçaray tramvay hattındaki Doğu Kışla istasyonunda yaşayan "Pamuk" adlı kedi, durağın sevimli yüzü haline geldi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen tramvay hattının en yoğun duraklarından biri olan Doğu Kışla istasyonu, yaklaşık bir yıldır sevimli bir misafiri ağırlıyor.

Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Akçaray tramvay hattındaki Doğu Kışla istasyonunda yaşayan "Pamuk" adlı kedi, durağın sevimli yüzü haline geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen tramvay hattının en yoğun duraklarından biri olan Doğu Kışla istasyonu, yaklaşık bir yıldır sevimli bir misafiri ağırlıyor. Gün içinde turnikelerin, peronun ve bekleme alanlarının çevresinde dolaşan Pamuk isimli kedi, yolcuların ve güvenlik görevlilerinin ilgisini çekiyor.

Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu 1

Kendisine seslenen yolcuların yanına giderek kendini sevdiren Pamuk, istasyondaki hareketli yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu. Vatandaşların ve görevlilerin getirdiği mamalarla beslenen kedi, iş stresini ve yolculuk yorgunluğunu atan vatandaşların adeta maskotu konumunda bulunuyor.

Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu 2

UlaşımPark’ta görevli güvenlik personeli Hüseyin Çakıroğlu, istasyonda baktıkları iki kedi olduğunu ve Pamuk’un yaklaşık bir yıldır onlarla birlikte yaşadığını belirterek, "Yaklaşık bir yıldan bu yana bizimle beraber. Yolcularımız da kedilerimizi çok seviyor.

Mama getirenler oluyor, onlarla ilgilenenler oluyor. İstasyonda sürekli bizimle birlikteler" dedi.

Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu 3

İstasyonun hareketli yapısının ve çocuk yolcuların yoğunluğunun kedilerin de ilgisini çektiğini anlatan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Burası çok hareketli. Kedilerle yolcularda ilgileniyor. Biz ona ’Pamuk’ diyoruz. Öyle çağırıyoruz, geliyor. Kedimiz zararsız. Kendimiz mama alıyoruz. Vatandaşlar çoğunlukla mama getiriyorlar, besliyoruz. Herhangi bir sıkıntıları yok. Biz onunla ilgilenirken yolcular, özellikle de çocuklar çok eğleniyor. Burada hayvanlarla ilgilenmek bizim de stresimizi alıyor."

Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu 4

Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu 5

Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu 6


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ormanlık alanda kaybolan 4 arkadaş JAK timi tarafından bulunduOrmanlık alanda kaybolan 4 arkadaş JAK timi tarafından bulundu
Deniz ulaşımında yaz seferleri başlıyorDeniz ulaşımında yaz seferleri başlıyor

Anahtar Kelimeler:
kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.