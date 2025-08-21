HABER

TRSM danışanları Demirözü’nde doğa ve sosyal yaşamla buluştu

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), kurum dışı etkinlikler kapsamında danışanlarına yönelik Demirözü’nde piknik ve tekne turu düzenledi. Danışanlar, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de moral buldu.

Danışanların sosyal yaşama katılımını desteklemek, günlük yaşam motivasyonlarını artırmak ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Danışanlar, doğal ortamda birbirleriyle sosyalleşme imkânı da buldu. Ayrıca, etkinlik sırasında bireysel ihtiyaç ve hassasiyetlere özen gösterildi. Bu tür etkinliklerin danışanların toplumsal uyumunu güçlendirdiği ve psikolojik iyilik hallerine pozitif katkı sağladığı belirtildi.

Bayburt
