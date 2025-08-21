TRSM danışanları Demirözü’nde doğa ve sosyal yaşamla buluştu

Danışanların sosyal yaşama katılımını desteklemek, günlük yaşam motivasyonlarını artırmak ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Danışanlar, doğal ortamda birbirleriyle sosyalleşme imkânı da buldu. Ayrıca, etkinlik sırasında bireysel ihtiyaç ve hassasiyetlere özen gösterildi. Bu tür etkinliklerin danışanların toplumsal uyumunu güçlendirdiği ve psikolojik iyilik hallerine pozitif katkı sağladığı belirtildi.

