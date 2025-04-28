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TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez sosyal medya hesabından paylaştığı skandal bir mesajla gündem oldu. Hakan Fidan'ın bir paylaşımı altına yazan Söylemez, Putin'e muhalif olanların öldürüldüğünü vurgulayarak, 'Reis' diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor, bilmem anlatabildim mi?' göndermesinde bulundu. Söylemez tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını gizledi.

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'
Ufuk Dağ

Sosyal medya TRT muhabirinin skandal paylaşımını konuşuyor. Bayburt Muhabiri Murat Söylemez, Putin'i örnek vererek Türkiye'deki muhaliflere 'suikast' göndermesinde bulundu. Tepkiler gecikmeyince de paylaşımlarını gizledi.

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HAKAN FİDAN'IN PAYLAŞIMININ ALTINA YAZDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 6 Nisan'da X platformunda 'Artık haddini bil' başlıklı bir yazı paylaşmıştı. Özgür Özel'i hedef alan Fidan paylaşımında, "Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik." ifadelerini kullanmıştı.

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SKANDAL MESAJ

TRT Bayburt muhabiri Murat Söylemez de bu paylaşımın altında, "Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi? Biz sizin yanınızdayız. (Off the record) diyorum" yazdı.

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TEPKİLER GECİKMEDİ

Söz konusu paylaşımın yayılmasının ardından sosyal medyadan peş peşe sert tepkiler geldi. Söylemez bu tepkilerin ardından Instagram'ını kapattı, X hesabını ise kilitledi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bayburt paylaşım trt
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