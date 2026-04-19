Trumo duyurdu! ABD, İran bandıralı kargo gemisini vurdu

Hürmüz Boğazı’nda sular ısınıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’nın deniz ablukasını geçmeye çalışan İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğundaki TOUSKA adlı kargo gemisini vurduğunu açıkladı. Trump, "Şu an ABD deniz piyadeleri geminin kontrolünü elinde bulunduruyor" dedi.

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı krizi sürerken yeni gelişmeler yaşandı.

"ABLUKAYI GEÇMEYE ÇALIŞTI"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğunda ve bir uçak gemisiyle neredeyse aynı ağırlığa sahip olan TOUSKA adlı kargo gemisinin ablukayı geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" dedi.

"GEMİ KONTROLÜMÜZDE"

Geminin kontrolünün şu anda ABD deniz piyadelerinde olduğunu ifade eden Trump, "TOUSKA, daha önce gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

